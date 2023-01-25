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Messi çok daha farklı

Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile Barcelona'da aynı takımda oynamadan önce de söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Messi çok daha farklı
Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile Barcelona'da aynı takımda oynamadan önce de söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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