Messi çok daha farklı

Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile Barcelona'da aynı takımda oynamadan önce de söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile Barcelona'da aynı takımda oynamadan önce de söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.