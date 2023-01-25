Mert yazın gelebilir

Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür’ün temsilcisi Max Hagmayr önemli açıklamalar yaptı. Radyospor’da Özgür Sancar’a konuşan Hagmayr, ‘’Mert şu anda yeniden eski formunu yakalamak için çalışıyor' derken Galatasaray’ın ilgisiyle ilgili olarak ‘’Mert sezon sonuna kadar İtalya’da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz" dedi.
Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hagmayr önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Hagmayr, ''Mert şu anda yeniden eski formunu yakalamak için çalışıyor' derken Galatasaray'ın ilgisiyle ilgili olarak ''Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz" dedi.