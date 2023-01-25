Haberler Galatasaray Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü gündemine aldığı öne sürülmüştü. Milli futbolcunun menajeri Max Hagmayr, oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 11:58
Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı lider geçen Galatasaray'da moraller yerinde.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılılar, ligde 9 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Son 16 turunda Alanyaspor'u eleyen Galatasaray, çeyrek finalde Başakşehir ile eşleşti.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Ligin 21. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçı kazanarak serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da arayışlar hızlandı.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sol bek transferi için Uğur Çiftçi'yi gündemine alan Galatasaray, stoper takviyesi de yapmak istiyor.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren yönetim, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü gündemine almıştı.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için İtalyan ekibine 5 milyon Euro önerdiği öne sürülmüştü.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, oyuncusunun Galatasaray'a transferine ilişkin konuştu.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Radyospor'a konuşan Hagmayr, Mert'in devre arasında transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Max Hagmayr, "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine." açıklamasını yaptı.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

"Galatasaray, Mert konusunda sizinle temasa geçti mi?" sorusuna cevap veren Max Hagmayr "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Yazın ne olacağını göreceğiz.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Yaz döneminde gelişme olabilir." dedi.

Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Mert Müldür, bu sezon Sassuolo formasıyla 2 maçta forma giyebildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkerim'den kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi"
G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Resimli, dualı Regaip Kandili mesajları 2023
2023 Şubat celbi er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denizlili genç yetenek Beşiktaş'a transfer oldu Denizlili genç yetenek Beşiktaş'a transfer oldu 11:35
Sinan Gümüş 1. Lig ekibine gidiyor! Sinan Gümüş 1. Lig ekibine gidiyor! 11:22
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti 11:19
Abdülkerim'den kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi" Abdülkerim'den kariyer itirafı! "Çok farklı olabilirdi" 11:16
Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... Abdülkadir Ömür açıkladı! Avrupa hedefim... 11:02
G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı G.Saray istiyordu! Başakşehir de teklif yaptı 10:45
Daha Eski
Melo oğluyla birlikte antremanda! Melo oğluyla birlikte antremanda! 10:30
F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor F.Bahçe oyuncuyla anlaştı! Son detaylar görüşülüyor 10:25
F.Bahçe Beko ASVEL'e konuk oluyor F.Bahçe Beko ASVEL'e konuk oluyor 10:25
F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi F.Bahçe neden düşüşte? İşte o 4 madde ve Arda önerisi 10:24
LeBron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi LeBron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi 10:21
Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var! Fırtına'nın gündeminde iki yıldız var! 10:15