Mert Müldür Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı lider geçen Galatasaray'da moraller yerinde.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı lider geçen Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılar, ligde 9 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor.
Son 16 turunda Alanyaspor'u eleyen Galatasaray, çeyrek finalde Başakşehir ile eşleşti.
Ligin 21. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçı kazanarak serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da arayışlar hızlandı.
Sol bek transferi için Uğur Çiftçi'yi gündemine alan Galatasaray, stoper takviyesi de yapmak istiyor.
Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren yönetim, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için İtalyan ekibine 5 milyon Euro önerdiği öne sürülmüştü.
Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, oyuncusunun Galatasaray'a transferine ilişkin konuştu.
Radyospor'a konuşan Hagmayr, Mert'in devre arasında transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.
Max Hagmayr, "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor.
Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine." açıklamasını yaptı.
"Galatasaray, Mert konusunda sizinle temasa geçti mi?" sorusuna cevap veren Max Hagmayr "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken.
Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak.
Yazın ne olacağını göreceğiz.
Yaz döneminde gelişme olabilir." dedi.
Mert Müldür, bu sezon Sassuolo formasıyla 2 maçta forma giyebildi.
23 yaşındaki futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.