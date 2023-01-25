Inzaghi'nin yerine Okan Buruk

Galatasaray'ın başında başarılı işlere imza atan Okan Buruk, İtalya'da ses getirdi. Buruk'la beraber oynayan İnter Asbaşkanı Zanetti, aldığı başarılı sonuçların ardından Buruk'u arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı. Bu tebriğin ortaya çıkmasından sonra İtalya'dan bazı sosyal medya hesapları Napoli'nin 13 puan gerisine düşen Simone İnzaghi'nin yerine Okan Buruk'un İnter'in başına geçebileceğini iddia etti.
Galatasaray'ın başında başarılı işlereimza atan OkanBuruk, İtalya'da sesgetirdi. Buruk'la beraberoynayan İnter AsbaşkanıZanetti, aldığıbaşarılı sonuçlarınardından Buruk'u arayıptebrik ettiği ortayaçıktı. Bu tebriğin ortayaçıkmasından sonraİtalya'dan bazı sosyalmedya hesapları Napoli'nin13 puan gerisinedüşen Simone İnzaghi'ninyerine OkanBuruk'un İnter'in başınageçebileceğiniiddia etti.