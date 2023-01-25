Haberler Galatasaray İdmana katıldı

İdmana katıldı

Galatasaray'da takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Akşam saatlerinde Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakat oyuncu kalmayan Galatasaray'da Abdülkerim cezası nedeniyle bu hafta yok. Antalyaspor maçı sonrası İstanbul'dan ayrılan Mauro İcardi de dün özel uçakla geldi ve idmandaki yerini aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
İdmana katıldı
Galatasaray'da takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Akşam saatlerinde Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakat oyuncu kalmayan Galatasaray'da Abdülkerim cezası nedeniyle bu hafta yok. Antalyaspor maçı sonrası İstanbul'dan ayrılan Mauro İcardi de dün özel uçakla geldi ve idmandaki yerini aldı.
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