İdmana katıldı

Galatasaray'da takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Akşam saatlerinde Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakat oyuncu kalmayan Galatasaray'da Abdülkerim cezası nedeniyle bu hafta yok. Antalyaspor maçı sonrası İstanbul'dan ayrılan Mauro İcardi de dün özel uçakla geldi ve idmandaki yerini aldı.
Galatasaray'da takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Akşam saatlerinde Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sakat oyuncu kalmayan Galatasaray'da Abdülkerim cezası nedeniyle bu hafta yok. Antalyaspor maçı sonrası İstanbul'dan ayrılan Mauro İcardi de dün özel uçakla geldi ve idmandaki yerini aldı.