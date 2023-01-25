Icardi el yaktı

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray'da öncelik Mauro İcardi'nin bonservisini almak... Sarı- kırmızılı ekip, PSG'yle görüşmelerini sürdürürken Fransa'dan yöneticileri şaşırtan bir hamle geldi. Paris ekibi, Galatasaray'da attığı gollerle Avrupa'da da adından söz ettiren İcardi'nin bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Bu durum İcardi'nin tapusunu almak isteyen yöneticilerin büyük şaşkınlık yaşamasına neden oldu. Galatasaray'da mutlu olan ve gelecek sezon da takımda kalmak istediğini ifade eden İcardi'nin de 8 milyon euro ücret talep etmesi transferin çıkmaza girmesine neden oldu.

TRANSFER İÇİN KAYNAK HAZIRDI

Galatasaray, Mauro İcardi için 10 milyon euro ve bonus ile masadaydı. Kiralık oyuncuları Mostafa Mohamed (5 milyon 250 bin euro opsiyon) ve Morutan'dan (5.5 milyon euro) 10 milyon euro bekleyen sarı-kırmızılılar, bu parayı Arjantinli yıldıza ödemeyi planlıyordu. PSG'nin 2024'te sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemesi üzerine İcardi görüşmeleri şimdilik askıya alındı. PSG, İcardi'yi İnter'den 50 milyon euro'ya kadrosuna katmış, sezon başında da bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma kiralamıştı. Hatta maaşının 6 milyon euro'luk kısmını da üstlenmişti.

10 GOLLÜK SKOR ÜRETTİ

Antalyaspor karşısında da gollerine devam eden Mauro İcardi, Süper Lig'deki 9. maçında 6'ncı kez ağları havalandırdı. Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu. 4 de asisti bulunan Arjantinli yıldız 10 gollük skor katkısı yaptı.