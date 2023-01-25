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Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Fotomaç gazetesi köşe yazarı Hakkı Yalçın, Süper Lig'i değerlendirdi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere önemli noktalara değinen usta kalem, Süper Lig'de görev alan hakemlere dair de önemli telkinlerde bulundu. Öte yandan Ankaragücü'nün yükselen form grafiğinden ve Ömer Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. İşte usta yazarın Süper Lig değerlendirmesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:26
Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ümraniye karşısındaki Fenerbahçe'de sezon başı fırtına gibi esen takımın hallerini aradım yoktu.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

İlk yarıda isabetli pas zengini olmakla, pozisyon fukarası olmak arasındaki gezintiye baktım, yeteneğini dile getirmekteki ustalığını sürdüren Ferdi'nin dışında takımda parmakla göstereceğim başka biri yoktu.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Savunmada Ferdi, orta alanı en hızlı geçen ve rakip alanda varyasyon üreten yine Ferdi.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Son maçlarda değişen kimyanın formülünü aradım, birkaç yıl önce kullandığım bir cümle geldi aklıma; "Fenerbahçe forması içinde hayat bulmayan aşk, futbolcuların dilinde gezinir, o futbolcular da sahada gezinir!"

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Kulübede oturanlar sahada olanlardan daha yetenekli ve yürekliyse, Fenerbahçe'deki kötü futbolun sorgusu tümüyle Jesus'un üzerine kalmalı.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ne yazık ki Fenerbahçe'nin kendi doğrularını ortaya koymadığı bir maçta Jesus'un yanlışlarından söz etmenin pek önemi olmuyor.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Arda Güler'in neden oynatılmadığının, İrfan Can Kahveci'nin neden oynatıldığının sorgusu yapılsa savunma avukatlarının cevapları her zaman hazırdır.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Arda Güler çırak farz edilir, İrfan Can Kahveci'nin ustalığına paha biçilmez.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Maçın hakemine gelince; hakemin kurbanı olmaya kimsenin niyeti yoksa Abdülkadir Bitigen gibi bir hakeme "kurban olmanın" da anlamı yoktur!

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Galatasaray ligde üst üste 9'uncu galibiyetini almakla liderliğin cazibesi arasında zorlu bir sınavın içinde.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Böyle bir serinin inşasında elbette büyük emekler var ama kimse sonuna kadar kazanamaz gerçeğinin de altını çizmek gerek.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ayrıca "yenilmeyeni yenmek" duygusu da rakiplerin tutkusunu ikiye katlar. Liderliğin sınavı mücadeledir, kazanırken mücadeleden kaçınmıyorsan ve bulunduğu yeri korumak gibi bir ideali yükleniyorsan çekinmeye gerek yok.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ama galibiyetler bazen yanlışların üzerini örter, hele abartılıyorsa! Antalyaspor karşısındaki Galatasaray'ın tedirgin edici bir yanı vardı. Tedirginlik de ne liderlik tanır ne puan farkı.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Üst katlardaki mücadeleyi geriden takip eden Beşiktaş ilginç bir yolculukta. Bir yanı sihirli öbür yani sinirli.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ama mücadele gücüyle saygınlık kazanırken kazanmayı kolaylaştırıyorlar. Hala lider olma cesaretinden vazgeçmeyenlere büyük takım deniyor zaten.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

İstanbulspor karşısındaki Trabzonspor'da tribünlerin Abdullah Avcı'nın saygın portresine gösterdiği sevgiyi gördük. Teknik direktörlük gerektiğinde tek başına ayakta durabilme cesaretini göstermektir. İstediklerinde çok olan futbolcuların istemediklerinde neden yok olduğunu da en iyi biçimde taraftar görüyordur kuşkusuz.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ankaragücü ligin en dişli takımlarından biri oldu. Bunun sırrı da teknik direktör Ömer Erdoğan'da. Ne olduysa onun takımın başına gelmesinden sonra oldu. Hem efendi hem usta olan insanların başarısını gördüğümüz zaman içi boş yabancılara verilen değerin ve paranın sorgusu da kaçınılmaz oluyor.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

90 dakika olarak bilinen futbol maçları ülkemizde 100 dakikaya çıkarıldı.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Topun oyunda kalma süresini sahte pozlarla elden ayaktan düşüren futbolcularla, adamına göre muamele yapan aciz hakemler saltanatlarını kurdular.

Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Bu acımasız cehaletin önü açık durdukça, "ben futbolun kilometre taşı olacağıma çıbanbaşı olacağım" diyenlere gün doğdukça, daha görecek çok şeyimiz var.

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