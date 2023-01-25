Hakkı Yalçın'dan Galatasaray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."

Ankaragücü ligin en dişli takımlarından biri oldu. Bunun sırrı da teknik direktör Ömer Erdoğan'da. Ne olduysa onun takımın başına gelmesinden sonra oldu. Hem efendi hem usta olan insanların başarısını gördüğümüz zaman içi boş yabancılara verilen değerin ve paranın sorgusu da kaçınılmaz oluyor.