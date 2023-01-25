Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Haris Seferovic'i kadrosuna katmış ancak memnun kalmamıştı. İsviçreli golcü için yeni takım arayan Galatasaray'ın gündemine, Başakşehir transferi gelmişti. Galatasaray ve Başakşehir arasında Haris Seferovic transferi için önemli görüşmeler yapılırken, yıldız oyuncunun da şartı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın ara transferde göndermek istediği İsviçreli golcü de vedaya yeşil ışık yaktı. İstanbul'da kalmak istediğini belirten Seferoviç "Eğer anlaşırsanız ligin 2. yarısında Başakşehir'de oynamayı kabul ederim' derken kulüpler arası görüşmeler başladı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Benfica'dan 1 yıllığına kiraladığı Haris Seferovic de takımda 3. santrfor tercihi olmaktan dolayı mutsuz olduğunu dile getirip 'İstanbul' şartı ile 2. yarıda başka takımda oynamayı kabul etti.
Eğer anlaşırsanız ligin 2.yarısında Başakşehir'de oynamayı kabul ederim" yanıtını verdi.
ÜCRETİ FAZLA GELDİ İki kulüp arasında transfer adına görüşmeler başladı.
Hürriyet'in haberine göre turuncu lacivertliler, Galatasaray ile yıllık 1.8 milyon Euro'ya anlaşan Haris Seferovic'in yarım sezonluk 900 bin euro olan ücretini yüksek buldu.
Başakşehir bu rakamı ödeyemeyeceğini ve Seferovic'in yarım sezonluk maliyetinin bir kısmını Galatasaray'ın karşılamasını istedi.
Şimdi sarı kırmızılılar biraz daha bekleyip Seferovic için gelecek tekliflere göre hareket edecek.
Sefervovic, bu sezon sarı kırmızılı formayla ligde çıktığı 10 maçta suskun kalmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 kez ağları havalandırmayı başardı.
HARIS SEFEROVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? İsviçre'nin Sursee şehrinde 22 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen Haris Seferovic, futbola doğduğu topraklarda adım atmıştır. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te forma giyen Seferovic, 2009 yılının Temmuz ayında Grasshoppers'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl geçirdikten sonra yeteneğiyle dikkat çeken futbolcu Ocak 2010'da İtalya'nın başarılı ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştur.
İtalya'da forma giyme şansı bulmakta güçlük çeken İsviçreli Serefovic, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax ile anlaşarak ülkesine dönmüştür.
16 maçta 2 gole imza atan Seferovic, Fiorentina'ya döndükten sonra forma şansı yakalayamamıştır. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından yeni bir anlaşma yaparak yolculuğuna 3 milyon Euro bonservisle Real Sociedad'a devam etme kararı kalmıştır.
İspanyol ekibinde 39 maçta forma giyen ve 3 gol, 2 asiste imza atan futbolcu, İspanya'da geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3.2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur ve Seferovic'in bir sonraki takımı Portekiz olmuştur.
Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya geçiş yapan futbolcu, 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giymeyi sürdürmektedir.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro değerindedir.
Benfica'da oynadığı 5 yıl boyunca 187 maça çıkarak 74 gol, 24 asiste imza atan 1.86 boyundaki forvet oyuncusu, 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturmayı başarmış ve aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir. İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 gol atmıştır.
Deneyimli forvet, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebilmektedir. EURO 2020'de Fransa'ya attığı 2 golle takımını Çeyrek Final'e taşıyan başarılı futbolcu, kariyerinde 421 maça çıkmıştır ve 124 gole imza atmış; 45 asist kaydetmiştir. Sık sık kasığından sakatlanmasıyla bilinmektedir.