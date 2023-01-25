Haberler Galatasaray Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Haris Seferovic'i kadrosuna katmış ancak memnun kalmamıştı. İsviçreli golcü için yeni takım arayan Galatasaray'ın gündemine, Başakşehir transferi gelmişti. Galatasaray ve Başakşehir arasında Haris Seferovic transferi için önemli görüşmeler yapılırken, yıldız oyuncunun da şartı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 08:52
Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Galatasaray'ın ara transferde göndermek istediği İsviçreli golcü de vedaya yeşil ışık yaktı. İstanbul'da kalmak istediğini belirten Seferoviç "Eğer anlaşırsanız ligin 2. yarısında Başakşehir'de oynamayı kabul ederim' derken kulüpler arası görüşmeler başladı. İşte ayrıntılar...

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Benfica'dan 1 yıllığına kiraladığı Haris Seferovic de takımda 3. santrfor tercihi olmaktan dolayı mutsuz olduğunu dile getirip 'İstanbul' şartı ile 2. yarıda başka takımda oynamayı kabul etti.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Başakşehir'in transferini düşündüğü İsviçreli golcü, Galatasaray idarecileri ile görüşme yaptı.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Seferovic, "Türkiye'de, İstanbul'da kalmak kaydı ile ayrılabilirim.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Başakşehir'de oynamak isterim.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Eğer anlaşırsanız ligin 2.yarısında Başakşehir'de oynamayı kabul ederim" yanıtını verdi.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

ÜCRETİ FAZLA GELDİ
İki kulüp arasında transfer adına görüşmeler başladı.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Hürriyet'in haberine göre turuncu lacivertliler, Galatasaray ile yıllık 1.8 milyon Euro'ya anlaşan Haris Seferovic'in yarım sezonluk 900 bin euro olan ücretini yüksek buldu.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Başakşehir bu rakamı ödeyemeyeceğini ve Seferovic'in yarım sezonluk maliyetinin bir kısmını Galatasaray'ın karşılamasını istedi.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Şimdi sarı kırmızılılar biraz daha bekleyip Seferovic için gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Sefervovic, bu sezon sarı kırmızılı formayla ligde çıktığı 10 maçta suskun kalmıştı.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

HARIS SEFEROVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İsviçre'nin Sursee şehrinde 22 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen Haris Seferovic, futbola doğduğu topraklarda adım atmıştır. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te forma giyen Seferovic, 2009 yılının Temmuz ayında Grasshoppers'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl geçirdikten sonra yeteneğiyle dikkat çeken futbolcu Ocak 2010'da İtalya'nın başarılı ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştur.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

İtalya'da forma giyme şansı bulmakta güçlük çeken İsviçreli Serefovic, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax ile anlaşarak ülkesine dönmüştür.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

16 maçta 2 gole imza atan Seferovic, Fiorentina'ya döndükten sonra forma şansı yakalayamamıştır. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından yeni bir anlaşma yaparak yolculuğuna 3 milyon Euro bonservisle Real Sociedad'a devam etme kararı kalmıştır.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

İspanyol ekibinde 39 maçta forma giyen ve 3 gol, 2 asiste imza atan futbolcu, İspanya'da geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3.2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur ve Seferovic'in bir sonraki takımı Portekiz olmuştur.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya geçiş yapan futbolcu, 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giymeyi sürdürmektedir.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro değerindedir.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Benfica'da oynadığı 5 yıl boyunca 187 maça çıkarak 74 gol, 24 asiste imza atan 1.86 boyundaki forvet oyuncusu, 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturmayı başarmış ve aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir. İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 gol atmıştır.

Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

Deneyimli forvet, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebilmektedir. EURO 2020'de Fransa'ya attığı 2 golle takımını Çeyrek Final'e taşıyan başarılı futbolcu, kariyerinde 421 maça çıkmıştır ve 124 gole imza atmış; 45 asist kaydetmiştir. Sık sık kasığından sakatlanmasıyla bilinmektedir.

DİĞER
Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi
İkinci çocuk kime benziyor Sinem Kobal açıkladı "Lalin bana Leyla ise..." Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal kızlarını anlattı
G.Saray'dan Telles sürprizi! Sezon sonuna kadar...
G.Saray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş iddia! İtalya'dan telefon geldi
G.Saray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..."
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi canlı izle
Bursa Nilüfer Orhangazi TOKİ sonuç - Kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest - Manchester United maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Manchester United maçı saat kaçta? 09:50
Flaş iddia! İtalya'dan telefon geldi Flaş iddia! İtalya'dan telefon geldi 09:37
F.Bahçe'de flaş Pedro gelişmesi! Fiorentina... F.Bahçe'de flaş Pedro gelişmesi! Fiorentina... 09:27
G.Saray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..." G.Saray ve liderlik değerlendirmesi! "Tedirgin edici..." 09:25
Barcelona - Real Sociedad maçı saat kaçta? Barcelona - Real Sociedad maçı saat kaçta? 09:19
Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 09:08
Daha Eski
Augsburg - Mönchengladbach maçı hangi kanalda? Augsburg - Mönchengladbach maçı hangi kanalda? 09:01
Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Freiburg - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 08:55
Arda Güler'e sürpriz talip! Arda Güler'e sürpriz talip! 08:52
Emre Belözoğlu G.Saray'ın golcüsü alıyor! Şartlı onay Emre Belözoğlu G.Saray'ın golcüsü alıyor! Şartlı onay 08:52
Kartal'da Masuaku pazarlığı! Satın alma opsiyonu... Kartal'da Masuaku pazarlığı! Satın alma opsiyonu... 08:50
Bayer Leverkusen - Bochum maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Bochum maçı hangi kanalda? 08:43