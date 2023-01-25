Galatasaraylı Seferovic Başakşehir yolunda! Transfer görüşmesi ve o şart...

16 maçta 2 gole imza atan Seferovic, Fiorentina'ya döndükten sonra forma şansı yakalayamamıştır. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından yeni bir anlaşma yaparak yolculuğuna 3 milyon Euro bonservisle Real Sociedad'a devam etme kararı kalmıştır.