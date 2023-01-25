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Galatasaray'ın efsane ismi Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması!

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Popescu, adı bir süredir Galatasaray ile anılan vatandaşı Ianis Hagi'nin transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Popescu'nun, şimdilerde Glasgow Rangers formasını terleten 24 yaşındaki on numara hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 21:10
Galatasaray'ın efsane ismi Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Gheorghe Popescu, adı bir kez daha sarı kırmızılılara anılan Ianis Hagi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Farul Constanta'nın başkanı olan Popescu, vatandaşı olan genç futbolcu ile ilgili olarak, "Galatasaray'ın Ianis'i isteyip istemediğini bilmiyorum. Ama Ianis'in babasının tarih yazdığı takıma gitmesi sansasyonel olur." dedi.

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun, uzun süreli sakatlığına da değinen Popescu, "Ianis'in artık sahaya geri dönmekle ilgilendiğini düşünüyorum. Ianis, salı günü bir antrenman maçında 40 dakika oynadı. Gol attı ve asist yaptı. Çok mutluydu. Sahalara geri dönmesi önemli. Sonrasını göreceğiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında dizinden ağır bir sakatlık yaşayan Hagi, o tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Rangers ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Hagi'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Ana mevkisi on numara olan oyuncu sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.

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