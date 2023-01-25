Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi'yi gündemine almıştı. 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, takasta kullanmak istediği Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi nedeniyle transfere resmiyet kazandıramamıştı. Kış transfer döneminde mutlaka bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Cimbom, Uğur Çiftçi'nin alternatifini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:03
Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

STOPER VE SANTRFOR ALINACAK

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Seferovic'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

ICARDI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTENDİ

Öte yandan PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Patrick van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.

Galatasaray'dan sol bek harekatı! Uğur Çiftçi olmazsa...

Uğur Çiftçi, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 25 maçta 5 asist kaydetti.

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