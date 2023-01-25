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Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatsaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların efsanesi Georghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor. İşte Ianis Hagi - Galatasaray transferinin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:59
Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Peki Hagi'nin oğlu Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

İşte Ianis HagiGalatasaray flörtünde son durum ve detaylar...

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Leo Dubois gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni imzalar yolda.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Takvim'i haberine göre, sarı kırmızılılarda bu yönde hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

IANIS HAGI GALATASARAY'A YAKIN İDDİASI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Futbolcuyu Okan Buruk'un bizzat istiyor.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Genç futbolcunun da Cimbom'a yakın olduğu öne sürüldü.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?
2021-22 sezonunda (geçen sezon) Rangers'ta 27 maça çıkan ve 4 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Yıldız futbolcuya Sarı-Kırmızılılar'ın talip olduğu ve transfer için de temasların kurulduğu ifade ediliyor.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

IANIS HAGI'NİN MALİYETİ NE KADAR?
24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ianis Hagi, 10 numara, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Transfermarkt verilerine göre İstanbul doğumlu Rumen futbolcuya 7 milyon euro değer biçiliyor.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

IANIS HAGI'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?
İki ayağını da kullanabilen futbolcu dizinden bir operasyon geçirmişti.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

21 Ocak 2022'de başlayan sakatlığı sonrasında Ianig Hagi 69 maç kaçırdı.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Futbolcunun yaklaşık 1 yıl boyunca futboldan uzak kalması sıkça tartışılan konulardan biri durumunda.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

BU SEZON OYNAMADI
Galatasaray ile transferde anılan Ianis Hagi bu sezon Rangers'ta sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemedi.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Bu ayın sonunda yeşil sahalara dönmesi beklenen Ianig Hagi, Rangers'tan önce Genk, FC Viitorul ve Fiorentina takımlarında da oynamıştı.

Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Oğul Hagi, Rangers'taki en etkili performansını 2020-21 sezonunda toplam 51 maçta 8 gol 13 asistlik katkısıyla ortaya koymuştu.

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