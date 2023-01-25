Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gündeme gelen isimlerden biri oldu.