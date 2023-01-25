Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor! Okan Buruk istedi

Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gündeme gelen isimlerden biri oldu.
Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gündeme gelen isimlerden biri oldu.
Peki Hagi'nin oğlu Galatasaray'a gelecek mi?
İşte Ianis Hagi – Galatasaray flörtünde son durum ve detaylar...
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Leo Dubois gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yeni imzalar yolda.
Takvim'i haberine göre, sarı kırmızılılarda bu yönde hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.
IANIS HAGI GALATASARAY'A YAKIN İDDİASI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.
Futbolcuyu Okan Buruk'un bizzat istiyor.
Genç futbolcunun da Cimbom'a yakın olduğu öne sürüldü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?
2021-22 sezonunda (geçen sezon) Rangers'ta 27 maça çıkan ve 4 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
Yıldız futbolcuya Sarı-Kırmızılılar'ın talip olduğu ve transfer için de temasların kurulduğu ifade ediliyor.
IANIS HAGI'NİN MALİYETİ NE KADAR?
24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ianis Hagi, 10 numara, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor.
Transfermarkt verilerine göre İstanbul doğumlu Rumen futbolcuya 7 milyon euro değer biçiliyor.
IANIS HAGI'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?
İki ayağını da kullanabilen futbolcu dizinden bir operasyon geçirmişti.
21 Ocak 2022'de başlayan sakatlığı sonrasında Ianig Hagi 69 maç kaçırdı.
Futbolcunun yaklaşık 1 yıl boyunca futboldan uzak kalması sıkça tartışılan konulardan biri durumunda.
BU SEZON OYNAMADI
Galatasaray ile transferde anılan Ianis Hagi bu sezon Rangers'ta sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemedi.
Bu ayın sonunda yeşil sahalara dönmesi beklenen Ianig Hagi, Rangers'tan önce Genk, FC Viitorul ve Fiorentina takımlarında da oynamıştı.
Oğul Hagi, Rangers'taki en etkili performansını 2020-21 sezonunda toplam 51 maçta 8 gol 13 asistlik katkısıyla ortaya koymuştu.