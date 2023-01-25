GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 20. hafta itibarıyla liderliğini koruyor.
Spor Toto Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 20. hafta itibarıyla liderliğini koruyor.
Sarı-kırmızılılar, 45 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
Önemli bir galibiyet serisi yakalayan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un başarısı ön plana çıkıyor.
Galatasaray'ın başında başarılı işlere imza atan Okan Buruk, İtalya'da da ses getirdi.
Futbolculuk döneminde Buruk'la beraber oynayan Inter Asbaşkanı Zanetti'nin, aldığı başarılı sonuçların ardından genç teknik adamı arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı.
Bu tebriğin ortaya çıkmasından sonra İtalya'dan bazı sosyal medya hesapları flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.
Napoli'nin 13 puan gerisine düşen Simone Inzaghi'nin yerine Okan Buruk'un, Inter'in başına geçebileceği öne sürüldü.
Milano temsilcisi ligde 37 puanla 4. sırada yer alıyor.
Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısından başlayan Okan Buruk, 1992'de A takıma yükseldi.
2001 yılında bedelsiz olarak İtalyan devi Inter'in yolunu tuttu.
2004'te Inter'den Beşiktaş'a transfer oldu.
Ardından tekrar Galatasaray formasını giydi.
Kariyerini İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da noktaladı.
Antrenörlük kariyerine ise A Milli Takım'da yardımcı olarak başladı.
2013'te Elazığspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.
Başakşehir'le ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.
Başarılı teknik adam 2022-23 sezonunun başında Galatasaray'la anlaştı.