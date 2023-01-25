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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig lideri Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Genç çalıştırıcının adı İtalyan deviyle anılıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:37
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 20. hafta itibarıyla liderliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Sarı-kırmızılılar, 45 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Önemli bir galibiyet serisi yakalayan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk'un başarısı ön plana çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Galatasaray'ın başında başarılı işlere imza atan Okan Buruk, İtalya'da da ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Futbolculuk döneminde Buruk'la beraber oynayan Inter Asbaşkanı Zanetti'nin, aldığı başarılı sonuçların ardından genç teknik adamı arayıp tebrik ettiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Bu tebriğin ortaya çıkmasından sonra İtalya'dan bazı sosyal medya hesapları flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Napoli'nin 13 puan gerisine düşen Simone Inzaghi'nin yerine Okan Buruk'un, Inter'in başına geçebileceği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Milano temsilcisi ligde 37 puanla 4. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısından başlayan Okan Buruk, 1992'de A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

2001 yılında bedelsiz olarak İtalyan devi Inter'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

2004'te Inter'den Beşiktaş'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Ardından tekrar Galatasaray formasını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Kariyerini İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da noktaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Antrenörlük kariyerine ise A Milli Takım'da yardımcı olarak başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

2013'te Elazığspor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Başakşehir'le ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'la ilgili flaş iddia! Zanetti aradı

Başarılı teknik adam 2022-23 sezonunun başında Galatasaray'la anlaştı.

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