Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer itirafı! "5-6 oyuncumuza teklif var"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında yayın gelirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

"Naklen yayın gelirleri geçen seneye kıyasla son derecede geride kaldı. Hatta 7-8 sene evvel Galatasaray başkanıyken aldığımız galibiyet primi, 2.3 milyon ₺'ydi. Bugün yine aynı rakam..."



"Takımımızın iyi performansı sayesinde futboldaki değerimiz artıyor. Haziran ayında sadece 1 futbolcumuza talep vardı, o da düşük bir teklifti. Bugün ise 5-6 oyuncumuza, hatrı sayılır transfer teklifleri alıyoruz."



"Galatasaray'ın geçtiği zor dönemi daha iyi anlayabilmek için bazen rakamları da konuşmak gerekiyor. Sportif AŞ, son 6 ayda 250 milyon TL zarar açıkladı."