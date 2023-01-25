Divan bugün toplanıyor

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, hakkında açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor KompleksiNef StadyumuÖzhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacaktır" denildi.
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, hakkında açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor KompleksiNef StadyumuÖzhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacaktır" denildi.