Haberler Galatasaray Bir santim bile kıpırdamıyoruz

Bir santim bile kıpırdamıyoruz

GalatasarayZiraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart'ta Başakşehir ile karşılaşacak. Ligdeki karşılaşmayı 7-0 kaybeden Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İki kişinin sinirli bir şekilde bakıştığı videoya Galatasaray'dan "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" yanıtı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Bir santim bile kıpırdamıyoruz
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart'ta Başakşehir ile karşılaşacak. Ligdeki karşılaşmayı 7-0 kaybeden Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İki kişinin sinirli bir şekilde bakıştığı videoya Galatasaray'dan "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" yanıtı geldi.
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