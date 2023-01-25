Bir santim bile kıpırdamıyoruz

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart'ta Başakşehir ile karşılaşacak. Ligdeki karşılaşmayı 7-0 kaybeden Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İki kişinin sinirli bir şekilde bakıştığı videoya Galatasaray'dan "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" yanıtı geldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart'ta Başakşehir ile karşılaşacak. Ligdeki karşılaşmayı 7-0 kaybeden Başakşehir, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İki kişinin sinirli bir şekilde bakıştığı videoya Galatasaray'dan "Bir santim bile bile kıpırdamadığımızın farkına varın" yanıtı geldi.