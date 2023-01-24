TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer gündemine flaş bir isim geldi.
Galatasaray'da transfer gündemine flaş bir isim geldi.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek ve stoper takviyesi yapma kararı aldı.
Yabancı hakkını hücum hattından yana kullanmak isteyen Cimbom, gözünü yerlilere çevirdi.
Galatasaray, sol bek ve stoper mevkilerindeki açığı tek transferle kapatma hedefinde.
MERT MÜLDÜR BOMBASI!
Bu doğrultuda hamlelerini yapan yönetim, Sassuolo forması giyen Mert Müldür için harekete geçti.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Uzun süren sakatlıklarının da etkisiyle pek süre bulamayan Mert Müldür'ün bonservisi için bütçe belirlendi.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, yıldız futbolcunun bonservisi için 5 milyon euro'luk bonservis hazırladı.
Bu hafta içinde Çizme ekibi temsilcileriyle masaya oturulacak.
Sarı kırmızılı yönetim, A Milli Takım'da 18 maçta forma giyen Mert Müldür'ü içinde bulunduğumuz ara transfer döneminde kadroya katmayı planlıyor.
Galatasaray Kulübü, Sassuolo'nun vereceği cevaba göre reaksiyon alacak.
Mert Müldür'ün tercih edilmesinin bir başka sebebi mevcut kadroda yer alan sol bek Patrick Van Aanholt'un ara transferde, stoper Victor Nelsson'un ise sezon sonu takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılması.
Genç oyuncu her iki oyuncunun yerine oynayabilecek özelliklere sahip.
Galatasaraylı kurmaylar, 23 yaşındaki futbolcudan ilerki dönemde iyi bir bonservis geliri elde edebileceğini düşünüyor.
Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Takımıyla sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Rapid Wien'in altyapısında yetişen Mert Müldür, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.
1 sene sonra İtalyan ekibi Sassuolo'ya 4.7 milyon euro'ya transfer oldu.
Mert Müldür, kulüp kariyerinde 196 maçta sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 9 gol kaydetti.
20 de asist yaptı.