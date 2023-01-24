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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray uzun süredir takipte olduğu A Milli yıldız Mert Müldür için yeniden harekete geçti. Sol bek ve stoper bölgelerinde görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olan sarı-kırmızılı yönetim, teklifini hazırladı. Bu hafta içi Çizme ekibiyle masaya oturacak olan Cimbom, transferi noktalamak istiyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:55
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer gündemine flaş bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek ve stoper takviyesi yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Yabancı hakkını hücum hattından yana kullanmak isteyen Cimbom, gözünü yerlilere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray, sol bek ve stoper mevkilerindeki açığı tek transferle kapatma hedefinde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

MERT MÜLDÜR BOMBASI!
Bu doğrultuda hamlelerini yapan yönetim, Sassuolo forması giyen Mert Müldür için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Uzun süren sakatlıklarının da etkisiyle pek süre bulamayan Mert Müldür'ün bonservisi için bütçe belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, yıldız futbolcunun bonservisi için 5 milyon euro'luk bonservis hazırladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Bu hafta içinde Çizme ekibi temsilcileriyle masaya oturulacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Sarı kırmızılı yönetim, A Milli Takım'da 18 maçta forma giyen Mert Müldür'ü içinde bulunduğumuz ara transfer döneminde kadroya katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray Kulübü, Sassuolo'nun vereceği cevaba göre reaksiyon alacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Mert Müldür'ün tercih edilmesinin bir başka sebebi mevcut kadroda yer alan sol bek Patrick Van Aanholt'un ara transferde, stoper Victor Nelsson'un ise sezon sonu takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılması.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Genç oyuncu her iki oyuncunun yerine oynayabilecek özelliklere sahip.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Galatasaraylı kurmaylar, 23 yaşındaki futbolcudan ilerki dönemde iyi bir bonservis geliri elde edebileceğini düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Takımıyla sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Rapid Wien'in altyapısında yetişen Mert Müldür, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

1 sene sonra İtalyan ekibi Sassuolo'ya 4.7 milyon euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mert Müldür teklifi ortaya çıktı!

Mert Müldür, kulüp kariyerinde 196 maçta sahaya çıktı.

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