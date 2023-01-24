Torreira bir açıldı pir açıldı

Özel hayatında sorunlar yaşayan ve eski menajerinin transfer konusunda kafasını karıştırdığı Torreira son haftalarda bambaşka bir kimliğe büründü. Antalyaspor karşısında da şov yapan Uruguaylı en iyi maçını oynadı. 14 ikili mücadelenin 13’ünü kazandı. 13 sahipsiz top da kazanarak takımını sırtladı.
Özel hayatında sorunlar yaşayan ve eski menajerinin transfer konusunda kafasını karıştırdığı Torreira son haftalarda bambaşka bir kimliğe büründü. Antalyaspor karşısında da şov yapan Uruguaylı en iyi maçını oynadı. 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. 13 sahipsiz top da kazanarak takımını sırtladı.