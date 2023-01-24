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Torreira bir açıldı pir açıldı

Özel hayatında sorunlar yaşayan ve eski menajerinin transfer konusunda kafasını karıştırdığı Torreira son haftalarda bambaşka bir kimliğe büründü. Antalyaspor karşısında da şov yapan Uruguaylı en iyi maçını oynadı. 14 ikili mücadelenin 13’ünü kazandı. 13 sahipsiz top da kazanarak takımını sırtladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Torreira bir açıldı pir açıldı
Özel hayatında sorunlar yaşayan ve eski menajerinin transfer konusunda kafasını karıştırdığı Torreira son haftalarda bambaşka bir kimliğe büründü. Antalyaspor karşısında da şov yapan Uruguaylı en iyi maçını oynadı. 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. 13 sahipsiz top da kazanarak takımını sırtladı.
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