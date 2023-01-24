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Muhteşem 4'lü

G.Saray’a uyum sağlayan İcardi, Mata, Oliveira ve Mertens Süper Lig’deki 38 golün 24’üne imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Muhteşem 4'lü

Sezon başında dev isimleri kadrosuna katan G.Saray, ilk haftalarda beklediği katkıyı alamıyordu. Birlikte çalıştıkça uyum sağlayan yıldızlar, her geçen hafta daha iyi oynamaya başladı. Skor üretmekte zorlanan Aslan'ın yeni yıldızları, ligde yakalanan 9 maçlık galibiyet serisinde kalitelerini ortaya koydu. İcardi ön plana çıkarken; Mata, Oliveira ve Mertens de Arjantinli yıldızı destekledi. Muhteşem 4'lü G.Saray'ın ligde rakip filelere gönderdiği 38 golün 24'üne direkt etki etti. 4 golü rakiplerin kendi kalesine attığı Aslan'da, 'Muhteşem 4'lü' gollerin yüzde 70'inde yer aldı.

ICARDİ'YE 65 DAKİKA YETİYOR

Cimbom'da dört yıldız arasında en dikkat çeken isim olan İcardi, 9 lig maçında 6 gol ve 4 asiste imza attı. Arjantinli yıldız, 65 dakikada 1 gole etki etti. Mata da 8 karşılaşmada 229 dakika sahada kaldığı sarı-kırmızılı formayla 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Oliveira, 18 maçta forma giydiği Süper Lig'de, 2 gol ve 3 asistle katkı verdi. Mertens de 17 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

BOŞ ŞUTU YOK!

Taraftarın sevgilisi olan Mauro İcardi'nin istatistikleri dikkat çekiyor. 22 şut çeken Arjantinli yıldız, 15 isabet sağlarken 6'sını da ağlarla buluşturdu. Bunun yanı sıra 4 asist ile takım arkadaşlarını da besleyen Tangocu, ligde maç başına 2.2 şut çekip bunların 1.7'sinde isabet sağladı.

AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

G.Saray son 10 lig maçında Avrupa'nın en fazla puan toplayarak Avrupa'nın en başarılı ekibi oldu. Napoli (27), Genk (27) ve Arsenal (26) Aslan'ı takip etti.

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