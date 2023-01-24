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Kerem Aktürkoğlu İspanyolca çalışıyor

Atletico Madrid’den teklif bekleyen Kerem, bir süre önce İspanyolca derslerine başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Kerem Aktürkoğlu İspanyolca çalışıyor

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Atletico Madrid'de… Arda Turan'ın ayak izlerini takip ederek önce Atletico'ya oradan da Barcelona'ya uzanan bir yolu takip etmeyi planlayan Kerem bir süredir İspanyolca dersi alıyor. Menajeri Erkut Söğüt'ün, 'Futboluna en uygun ligler Fransa ve İspanya' dediği Kerem özellikle La Liga'da kendisinin çok daha rahat hissedeceği için önceliğine İspanya'yı koydu. Lyon ve Marsilya'nın gündeminde olan yıldız için Atletico'nun Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

24 yaşındaki yıldız, 22 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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