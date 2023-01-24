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Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Son dakika spor haberi: Galatasaray savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom, gözünü İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı takımda futbol direktörü Cenk Ergün, listedeki yıldızın maçını yerinden izledi ve olumlu rapor verdi. Transfer için resmi adımlar adılacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:25
Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Süper Lig'de zirve yarışını lider olarak sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Sezon başı yaptığı transferlerle transfer dönemine damga vuran Galatasaray, bu harekatın meyvesini şu an lider olarak geri topluyor.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Şampiyonluk için kenetlenen sarı kırmızılı takım, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle liderliği sağlama almak istiyor.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Sarı-kırmızılılar önceliği savunma hattına verdi.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Sol bek için temaslarını sürdüren yönetim, stoper bölgesi için flaş bir hamlede bulundu.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Akşam'ın haberine göre; Sarı kırmızılı takımın futbol direktörü Cenk Ergün, transfer için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

İSPANYA'YA GİTTİ!
Ergün, önemli bir ismi kadroya katmak için soluğu İspanya'da aldı.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

CENK ÖZKAÇAR BOMBASI!
Valencia ile Almeira arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan mücadeleyi yerinde takip eden Cenk Ergün'ün, Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Valencia formasıyla 90 dakika sahada kalan başarılı stoperi yakından izleyen Cenk Ergün, kulübe olumlu raporlarla döndü.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Galatasaray'ın bu transferde resmi adımları kısa süre içerisinde atması bekleniyor.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Bucaspor altyapısında yetişen ve küçük yaşta Altay'a geçen Cenk Özkaçar, burada gösterdiği iyi performansla Fransız devi Lyon'un dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

2020 yazında 1,5 milyon euro bedelle Lyon'un yolunu tutan başarılı oyuncu, Belçika takımı Leuven'de kiralık olarak oynayıp geri dönmüş, bu sezonun başında ise İspanyol ekibi Valencia'ya kiralanmıştı.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Valencia formasıyla 7 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, son Almeira maçında hocası Gattuso tarafından 90 dakika sahada tutuldu.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Kariyerine nasıl bir yön vereceği merak edilen Cenk Özkaçar'ın Galatasaray ihtimaline sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Bu sezon 6 karşılaşmada sahaya çıkan Cenk Özkaçar, 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Türkiye A Milli Takımı'nda 3 müsabakada görev aldı.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Başarılı savunmacı stoper mevkisinin haricinde sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Bonservisi Lyon'da olan genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Kulüp kariyerinde 83 karşılaşmada görev yapan Cenk Özkaçar, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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