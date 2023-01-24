Galatasaray'dan İspanya çıkarması! Transfer için olumlu rapor

Süper Lig'de zirve yarışını lider olarak sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
Süper Lig'de zirve yarışını lider olarak sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
Sezon başı yaptığı transferlerle transfer dönemine damga vuran Galatasaray, bu harekatın meyvesini şu an lider olarak geri topluyor.
Şampiyonluk için kenetlenen sarı kırmızılı takım, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle liderliği sağlama almak istiyor.
Sarı-kırmızılılar önceliği savunma hattına verdi.
Sol bek için temaslarını sürdüren yönetim, stoper bölgesi için flaş bir hamlede bulundu.
Akşam'ın haberine göre; Sarı kırmızılı takımın futbol direktörü Cenk Ergün, transfer için kolları sıvadı.
İSPANYA'YA GİTTİ!
Ergün, önemli bir ismi kadroya katmak için soluğu İspanya'da aldı.
CENK ÖZKAÇAR BOMBASI!
Valencia ile Almeira arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan mücadeleyi yerinde takip eden Cenk Ergün'ün, Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın peşinde olduğu öğrenildi.
Valencia formasıyla 90 dakika sahada kalan başarılı stoperi yakından izleyen Cenk Ergün, kulübe olumlu raporlarla döndü.
Galatasaray'ın bu transferde resmi adımları kısa süre içerisinde atması bekleniyor.
Bucaspor altyapısında yetişen ve küçük yaşta Altay'a geçen Cenk Özkaçar, burada gösterdiği iyi performansla Fransız devi Lyon'un dikkatini çekmeyi başardı.
2020 yazında 1,5 milyon euro bedelle Lyon'un yolunu tutan başarılı oyuncu, Belçika takımı Leuven'de kiralık olarak oynayıp geri dönmüş, bu sezonun başında ise İspanyol ekibi Valencia'ya kiralanmıştı.
Valencia formasıyla 7 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, son Almeira maçında hocası Gattuso tarafından 90 dakika sahada tutuldu.
Kariyerine nasıl bir yön vereceği merak edilen Cenk Özkaçar'ın Galatasaray ihtimaline sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Bu sezon 6 karşılaşmada sahaya çıkan Cenk Özkaçar, 1 asistlik katkı verdi.
Türkiye A Milli Takımı'nda 3 müsabakada görev aldı.
Başarılı savunmacı stoper mevkisinin haricinde sol bek bölgesinde de oynayabiliyor.
Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bonservisi Lyon'da olan genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Kulüp kariyerinde 83 karşılaşmada görev yapan Cenk Özkaçar, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.