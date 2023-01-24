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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş yanıt geldi. İşte o açıklama....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 21:46 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 21:56
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin açıklamasına yanıt verdi. Detaylar birazdan...

İşte o açıklama;

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'a

Tarafıma yaptığınız çağrının metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz.

Dursun Özbek
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

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