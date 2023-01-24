Galatasaray'da Victor Nelsson idmanda takımla beraber çalıştı!

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 2 grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Victor Nelsson, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.