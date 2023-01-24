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Galatasaray'da Victor Nelsson idmanda takımla beraber çalıştı!

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü. Sarı kırmızılılarda bu antrenmanda Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'dan sevindiren gelişme yaşandı. Tedavisi tamamlanan futbolcu takımla beraber antrenmanda yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 23:45
Galatasaray'da Victor Nelsson idmanda takımla beraber çalıştı!

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 2 grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Victor Nelsson, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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