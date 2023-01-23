Torreira fırtınası

LucasTorreira, Antalya maçına damga vuran isim oldu. Uruguaylı yıldız, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele (13/14) ve sahipsiz top kazandığı (13) maçı Antalyaspor karşısında oynadı. Ayrıca 4 pas arası top verdi, 4 top kaptı. Rakip ceza sahası içinde 3 kez topla buluştu.
LucasTorreira, Antalya maçına damga vuran isim oldu. Uruguaylı yıldız, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele (13/14) ve sahipsiz top kazandığı (13) maçı Antalyaspor karşısında oynadı. Ayrıca 4 pas arası top verdi, 4 top kaptı. Rakip ceza sahası içinde 3 kez topla buluştu.