"Şanslı bir hocayım"

Okan Buruk, bu sezon gösterdikleri başarılı performansı camia olarak kenetlenmelerine bağladı. Son 12 resmi maçı kazandıklarının hatırlatılmasının ardından Buruk, "Bu rekorun altına imza atacak oyuncular onlar. Onlar da buna inanarak geliyor. Takım içindeki birliktelik çok önemli. Oynayan oynamayan aynı enerjiyi ortaya koyuyor. Ben de şanslı bir teknik direktörüm. Önemli ve kaliteli oyuncular var. Aynı zamanda karakter olarak düzgün oyunculara sahibiz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
Okan Buruk, bu sezon gösterdikleri başarılı performansı camia olarak kenetlenmelerine bağladı. Son 12 resmi maçı kazandıklarının hatırlatılmasının ardından Buruk, "Bu rekorun altına imza atacak oyuncular onlar. Onlar da buna inanarak geliyor. Takım içindeki birliktelik çok önemli. Oynayan oynamayan aynı enerjiyi ortaya koyuyor. Ben de şanslı bir teknik direktörüm. Önemli ve kaliteli oyuncular var. Aynı zamanda karakter olarak düzgün oyunculara sahibiz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.