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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak konusu. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı Seferovic konusunda da flaş gelişme yaşandı. İşte yıldız ismin yeni adresi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 20:29
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in geleceği merak konusuydu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Yıldız futbolcu son dönemde yedek kulübesine hapsoldu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Teknik direktör Okan Buruk forvet hattında Gomis ve Icardi'ye süre veriyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

İsviçreli futbolcuya İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Seferovic ile ilgilendiğini öne sürdü.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Bir forvet transferi yapmak isteyen İtalyan ekibinin oyuncuyla temasları sürdürdüğünü ifade etti.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'dan ayrılması beklenen deneyimli forvetin adı Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Son olarak Başakşehir iddiaları üzerine Emre Belözoğlu açıklama yapmıştı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Belözoğlu, "Seferovic ile ilgili hiçbir girişimiz olmadı. Sezon başında görüştük ama kendisi Galatasaray'ı tercih etti.
Kendisiyle alakalı girişimimiz yok" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Seferovic G.Saray formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıktı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Öte yandan yıldız oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta görev aldı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

2 gol attı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Öte yandan Galatasaray Seferovic'i göndermenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Sarı kırmızılılar yıldız oyuncu ile yollarını ayırarak bir forvet transferi yapacak.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Aslan yabancı sınırında da yer açmış olacak.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi

Cimbom'un forvet hattı için gündeminde yıldız isimler bulunuyor.

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