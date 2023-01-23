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Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'ı bekliyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sol bek arayışları devam ediyor. Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan sarı kırmızılılar, bu transfer için Hasan Ali Kaldırım'ı bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 18:18
Galatasaray Hasan Ali Kaldırım'ı bekliyor!
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'dan sol bek Uğur Çiftçi'yi transfer etmek isteyen Galatasaray, şimdi de Hasan Ali Kaldırım'ı beklemek zorunda kaldı.

G.SARAY HASAN ALİ'Yİ BEKLİYOR!

Uğur Çiftçi için 600 bin euro ve Emre Taşdemir'i Sivasspor'a teklif eden Galatasaray, Emre Taşdemir'in kırmızı-beyazlılarla anlaşamaması nedeniyle imzalar atılamadı. Emre Taşdemir'den vazgeçen Sivasspor, Galatasaray'dan 900 bin euro bonservis bedeli talep ederken, bonservisi elinde olan Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı.

"GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!"

Konuyla ilgili olarak Radyospor'a açıklama yapan Sivasspor İdari Menajeri Kerem Katılmaz "Galatasaray'la anlaştık, Uğur Çiftçi de Galatasaray'la anlaştı. Ancak Galatasaray'ın teklifi içerisinde Emre Taşdemir'in tüm hakları da vardı. Emre, Sivasspor'a gelmek konusunda hâlâ ikna edilememiş. Uğur giderse elimizde sadece Ziya kalıyor. Doğrudan oynayabilecek bir sol bek almadan Uğur'u bırakmamız mümkün değil." açıklamasını yaptı.

"HASAN ALİ İLE TEMASTAYIZ"

Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım'la görüştüklerini söyleyen Kerem Katılmaz "Temaslarımız devam ediyor. Uğur Çiftçi'nin iradesi Galatasaray'da oynamaktan yana. Biz bir sol bek ararken, Galatasaray da başka bir sol bek almazsa, Uğur'un transferi gerçekleşir. Görüşmeler sürüyor." şeklinde konuştu.

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