Defansta sıkıntı

Galatasaray defansının iki parlayan ismi Nelsson ve Abdülkerim, Antalyaspor karşısında da başarılı performansını sürdürdü. Ancak Abdülkerim gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nelsson'un ise maç sonrası ayak parmağında ağrılar oluştuğu ifade edildi.
Galatasaray defansının iki parlayan ismi Nelsson ve Abdülkerim, Antalyaspor karşısında da başarılı performansını sürdürdü. Ancak Abdülkerim gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nelsson'un ise maç sonrası ayak parmağında ağrılar oluştuğu ifade edildi.