Haberler Galatasaray Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı köşesinde değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:04
Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

G.Saray dün gece kendi sahasında bilhassa ilk yarılarda sergilediği alışılmış, yüksek tempolu oyunu gösteremedi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Buna rağmen yine gol olabilecek üç pozisyon vardı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Ama hücum girişimlerinde devamlılık sağlanamıyor, rakibi hatalara zorlayacak önde pres yapılamıyordu.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Bunun iki nedeni vardı; Birincisi Mertens ve İcardi'nin fizik açıdan durgun görüntüleri, Rashica'nın da beklentilerin altındaki futbolu.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

İkincisi; Antalya'nın iyi mücadele etmesi ve hareketli Japon futbolcusu Nakajima ile karşı kaleyi kısa bölümlerde tehdit etmeyi de ihmal etmeyişleriydi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Galatasaray ikinci yarıya çok tempolu ve baskılı başladı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Kerem, rakip defansın yerleşme düzenini bozan varyasyonlara başladı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Fizik açıdan hazır olmasa da İcardi kaliteli bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Fakat kısa süre sonra bu sefer İcardi'ye nazire yapan Adriano'dan benzer özellikte beraberlik golü geldi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Ardından Antalyaspor'da Floranus, kendi kalesine acemice bir gol atınca G.Saray rahatladı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Yoksa maç sonunda sıkıntı doğabilirdi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Torreira takımın dinamosuydu, geri dörtlüde görevini yaptı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Kerem, takımı skor avantajına sahipken hakem düdük çaldıktan sonra kendisine gelen topu ağlara yolladı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Hakem mutlak sarı kartı göstermedi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Daha sonra da rakibin kolu ikili mücadelede boynuna geldi.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Burnunu tutarak kendini yere attı.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Kendisine yakışmayan bir hareketti.

Usta yazardan Kerem Aktürkoğlu'na sert sözler!

Antalya'da Nuri Şahin kadroyu yenilemeyi kafasına koymuş.

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