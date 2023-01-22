Tarih yazarı

Galatasaray engel tanımıyor. Nef Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, ilk yarısı 0-0 sona eren maçı 2-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 49. dakikada Mauro İcardi ve 59. dakikada Sherel Floranus (kendi kalesine) attı. Antalyaspor'un tek golü 55. dakikada Luiz Adriano'dan geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde arkaya arkaya 9. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası ile birlikte galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

7 PUAN FARK ATTI

LIGDEKI puanını 45'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 7 puan fark attı. Bu sonuçla Okan Buruk'lu Aslan, lig tarihinde tek sezonda en uzun galibiyet serisine adını yazdırdı. Buruk ayrıca, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından Süper Lig'de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Denizli döneminde ve 2011- 2012 sezonunda da Terim yönetiminde 9 galibiyete ulaşmıştı.

SESİNİZ DUYULMUYOR!

Galatasaray'ın Twitter hesabı, Antalyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz! Yürüyoruz, 23'üncü şampiyonluğa" denildi ve Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

PENALTI TARTIŞMASI

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan verdiği kararlarla oldukça fazla konuşuldu. İlk tepkiyi fazla duran ilk yarıya sadece 2 dakika ekleyerek gördü. İkinci devrede Güray Vural'ın eline çarpan pozisyonu es geçen Şansalan, 74'te ise G.Saray lehine penaltı çaldı. Daha sonra VAR'dan gelen çağrı üzerine izlemeye gitti. İlk pozisyonda 'İcardi'nin faulü var' diyerek penaltıyı iptal etti. Bu karar geceye damga vurdu. Mertens'in yerde kaldığı bir pozisyonda ise G.Saray bir kez daha penaltı bekledi. Fakat Ali Şansalan devam kararına hükmetti.