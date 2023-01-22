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Tango rüzgarı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı, Antalyaspor’u da boş geçmedi. Kerem’in ortasında kafayla ‘tam köşeyi’ gördü. Tecrübeli futbolcu, ligde 6 gol+4 asiste ulaştı. Forma giydiği son 7 maçta tek başına 10 gollük katkı yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Tango rüzgarı

Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi'den Fraport TAV Antalyaspor da nasibini aldı... Geçirdiği sakatlığın ardından Fenerbahçe derbisinde 1 gol+1 asistle sahalara muhteşem bir dönüş yapan yıldız futbolcu, Nef Stadı'nda yine sahnedeydi... 49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kafayı çakan Arjantinli forvet, topu tam köşeden filelere gönderdi. O ana kadar kalesinde devleşen Antalyasporlu Helton Leite'nin bu pozisyonda yapacağı bir şey yoktu.

PENALTISI İPTAL OLDU

Mauro Icardi bu golle Süper Lig'de 9 maçta gol sayısını 6'ya yükseltti. 29 yaşındaki oyuncu, 4 tane de asist gerçekleştirdi. Gol ve asistlerinin tamamını forma giydiği son 7 karşılaşmada yapan Icardi inanılmaz bir performansa imza attı... Icardi'nin ikinci yarıda kaleye giden bir şutunu Ömer elle kesince hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesinde pozisyon öncesi Icardi'nin rakibinin ayağına pastığı tespit edilince penaltı iptal edildi.

"GÖREVİM GOL ATMAK"

Icardi, "İlk yarı biraz daha zordu. Bazı şanslarımız vardı ancak kullanamadık. İkinci yarı golümü atmayı başardım. Öne geçtik ve kazandık. Her zaman söylediğim gibi forvet olarak benim golümü atmam gerekiyor... Haftadan haftaya bakmalıyız. Bu şekilde çalışmaya devam edersek sezon sonunda mutlu sona ulaşırız" dedi.

RASHICA İDARE ETTİ

Sezona çok iyi başlayan Milot Rashica'daki düşüş devam ediyor. Kosovalı oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da vasatı geçemedi. Çok top ezen, eski isabetli ortalarını yapamayan Rashica'yı Okan Buruk 79. dakikada kenara çekip, Yunus'u sahaya sürdü.

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