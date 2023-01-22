Sahada konuştuk

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin açıklamalarına sert bir yanıt verdi. PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladıklarını belirten Özbek, F.Bahçe'nin bunu neden üzerine alındığını anlamadığını ifade etti. Herkes için adalet istediklerini ifade eden Başkan Özbek, "PFDK'nın adaleti sağlaması gerektiğini vurguladık ama bazı kulüpler bunu üzerlerine aldılar. Özellikle Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum" dedi.

İLGİLİ KULÜBE CEVAP VERDİK!

Futbolun sahada oynanması gerektiğini vurgulayan Özbek, F.Bahçe'yi 3-0 yendikleri maça göndermede bulundu. "İlgili kulübe, geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik' ifadelerini kullanan Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor, onlara haksızlık yapıldı. Bir deyiş vardır, 'yel kayadan toz alır'. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız, Türk futbolunun en önemli kurumuyuz. Artık masada, sahada adaletin gelmesi lazım. Sevgi iklimini futbola getirmeliyiz."

KEYİF VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Dursun Özbek, takımın performansından da memnun olduğunu ifade etti. İyi bir takım olduklarını vurgulayan Özbek, "Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Her maçta taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. G.Saray misyonuna yakışır şekilde sahada mücadelesini verecek" dedi.

BU SEVİYEYE ASLA İNMEYİZ

Kulüpler Birliği Vakfında bütün kulüplerle zaman zaman bir araya geldiklerini vurgulayan Özbek, "Orada kullanılan üslup ile basına yapılan açıklamalar çok farklı. Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Hitabet tarzını da gördünüz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz. İnmeyiz" ifadelerini kullandı.