Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması! Uğur Çiftçi ve Galatasaray...

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Çalımbay, ligde 3 puana çok ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Avrupa, lig ve kupa aynı anda oynamak zor oluyor. Avrupa ve kupada iyi gidiyorduk ama bunu lige yansıtamıyorduk. Ligin ikinci yarısına başlarken buradaki tek hedefimiz galibiyetti. Başka bir düşüncemiz yoktu. Oyunun başından sonuna kadar gayet iyi oynadık. Maç içerisinde yakaladığımız pozisyonları atabilseydik çok rahat bir galibiyet olacaktı.
İkinci yarının sonlarına doğru Gaziantep takımı büyük bir baskı kurdu üzerimizde. Oyuncu değişikleriyle o baskıyı savuşturarak iyi bir galibiyet aldık. Deplasmanda alınan bu 3 puan bizim için çok önemli. Bu puanları ilerisi için de çok çok önemli. Eksiklerimize rağmen takımımızdan memnunuz, Gerekli takviyeleri yaptıktan sonra da daha iyi bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.
"SOL BEK ALMADAN UĞUR'U VERMEYECEĞİZ"
Takımın başarılı oyuncularından Uğur Çifçi'nin Galatasaray'a transferi ile ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, "Şu anda biz sol bek almadan Uğur'u vermeyeceğiz. Tabiki bu yönetimin kararı ama işin gerçeği de bu. Mutlaka bir sol bek alındığı takdirde o zaman Uğur'un önü belki açılabilir ama şu anda sol bek almadan bunun olma şansı yok" dedi.