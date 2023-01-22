Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Icardi ve Floranus'un (k.k.) attığı gollerle 2-1 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.
Cimbom bu sonuçla ligde üst üste 9. toplamda ise üst üste 12. galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, Galatasaray - Antalyaspor maçını TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Ateş'in Galatasaray - Antalyaspor maçı yorumu...
"G.SARAY MUHTEŞEM GİDİYOR"
Galatasaray'da Icardi atıyor, Gomis giriyor atıyor.
Galatasaray için muhteşem bir gidişat. Herkes mutlu şimdi camiada.
"NASIL BAŞLADIĞIN DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİN ÖNEMLİ"
Hayatta başlangıçları kimse hatırlamaz.
Sezon sonu şampiyonluk gelmezse sıkıntı.
Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli.
Her zaman kazanmaya oynayan bir takım. Geri düşse de taraftarın hiçbir endişesi yok.
"ANTALYASPOR ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"
Antalyaspor'da takımın yarısı da yoktu neredeyse.
Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler.
Az ve öz gittiler Galatasaray kalesine.
Galatasaray'ın burada olmasındaki en büyük faktör Fernando Muslera'dır.
Liderliğiyle, katkısıyla ön plana çıktı.
"KEREM GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINA YAKLAŞTI"
Galatasaray'ın 10. haftada 10 golü falan vardı. İyi oynamasa da kazandı.
Kerem geçen sezonki performansına yaklaştı.
Sezona kötü başladı ama oyununu arayan bir Galatasaray vardı. Oyuncular da kendi oyununu aradı.
Okan Buruk'un Kerem'de ısrarcı olup oynatması, Barış'ı kazanması önemliydi.
"TEK SIKINTI YUNUS AKGÜN"
Çoğu yerli oyuncu bizim dönemimizden gelen oyuncular. Şimdiki gelişimleri Türk futbolu adına çok önemli.
Milli takıma Galatasaray'dan 4-5 tane oyuncu gidecek.
Tek sıkıntı çok fazla katkı veremeyen Yunus Akgün oldu.