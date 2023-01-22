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Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş, mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. İşte Ateş'in Galatasaray - Antalyaspor maçı yorumları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 09:16
Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, rakibini Icardi ve Floranus'un (k.k.) attığı gollerle 2-1 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Cimbom bu sonuçla ligde üst üste 9. toplamda ise üst üste 12. galibiyetini aldı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray için muhteşem bir gidişat. Herkes mutlu şimdi camiada.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

"NASIL BAŞLADIĞIN DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİN ÖNEMLİ"

Hayatta başlangıçları kimse hatırlamaz.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Sezon sonu şampiyonluk gelmezse sıkıntı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Her zaman kazanmaya oynayan bir takım. Geri düşse de taraftarın hiçbir endişesi yok.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

"ANTALYASPOR ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"

Antalyaspor'da takımın yarısı da yoktu neredeyse.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Az ve öz gittiler Galatasaray kalesine.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın burada olmasındaki en büyük faktör Fernando Muslera'dır.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Liderliğiyle, katkısıyla ön plana çıktı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

"KEREM GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINA YAKLAŞTI"

Galatasaray'ın 10. haftada 10 golü falan vardı. İyi oynamasa da kazandı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Kerem geçen sezonki performansına yaklaştı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Sezona kötü başladı ama oyununu arayan bir Galatasaray vardı. Oyuncular da kendi oyununu aradı.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk'un Kerem'de ısrarcı olup oynatması, Barış'ı kazanması önemliydi.

Necati Ateş Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi

"TEK SIKINTI YUNUS AKGÜN"

Çoğu yerli oyuncu bizim dönemimizden gelen oyuncular. Şimdiki gelişimleri Türk futbolu adına çok önemli.

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