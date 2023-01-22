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Galatasaray'da ilginç istatistik!

Ligde tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan lider Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı. Ön alanda yaptığı presle rakiplerini hataya zorlayan sarı kırmızılılar, bu sezon rakipleri kendi kalesine en çok gol atan takım.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 10:52
Galatasaray'da ilginç istatistik!
Galatasaray 4 maçta rakip oyuncuların ters vuruşları ile 4 gol kazandı. Bu gollerin 3'ü skor 1-1 iken maçı kazandıran goller olurken, sadece 1'i averaja etki etti.

Hürriyet'in haberine göre 5. haftadaki 2-1'lik Gaziantep maçında Kitsiou, 7. haftadaki 2-1'lik Konyaspor karşılaşmasında Calvo, 14. haftadaki 7-0'lık Başakşehir mücadelesinde Ndayishimiye ve son olarak dün 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında Floranus kendi kalelerine gol attı.

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