Galatasaray'da ilginç istatistik!

Hürriyet'in haberine göre 5. haftadaki 2-1'lik Gaziantep maçında Kitsiou, 7. haftadaki 2-1'lik Konyaspor karşılaşmasında Calvo, 14. haftadaki 7-0'lık Başakşehir mücadelesinde Ndayishimiye ve son olarak dün 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında Floranus kendi kalelerine gol attı.
Hürriyet'in haberine göre 5. haftadaki 2-1'lik Gaziantep maçında Kitsiou, 7. haftadaki 2-1'lik Konyaspor karşılaşmasında Calvo, 14. haftadaki 7-0'lık Başakşehir mücadelesinde Ndayishimiye ve son olarak dün 2-1 kazanılan Antalyaspor maçında Floranus kendi kalelerine gol attı.
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