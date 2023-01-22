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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Adı transferle gündeme gelen genç futbolcu Yusuf Demir'in, gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 08:34
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Sarı-kırmızılılarda bir yandan da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Takımdan ayrılacağı gündeme gelen genç futbolcu Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Galatasaray'ın bonservisine 6 milyon euro ödediği Yusuf Demir'e ilk resmi teklif Ümraniyespor'dan gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

19 yaşındaki yıldız, TFF'den kiralama konusunda sorun olmadığını öğrenen Süper Lig ekibine olumsuz cevap verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Genç yıldızın menajeri Philippe Degen de transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Degen, konuyla ilgili şunları söylemişti:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Galatasaray bizim için birkaç aylık proje değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Mertens, Mata gibi yıldızları kesmek kolay değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Yusuf'un keyfi yerinde. 2026'ya kadar sözleşmesi var ve burada kalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Demir'den o takıma ret!

Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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