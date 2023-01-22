Engel tanımadılar!

Galatasaray Antalyaspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hatayspor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle Nef Stadyumu'na 40 blok cezası çıkmıştı. Bu cezanın hemen ardından kulüp ve sosyal medya üzerinden girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçında cezalı 20 bin koltuk için 24 saat içinde devir işlemi gerçekleştirdi. Aslantepe'de dün akşam Galatasaray'ı yine 40 binin üzerinde coşkulu taraftar destekledi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Tribünler takımlarını "Lider geliyor lider" tezahüratlarıyla Aslantepe'de karşıladı.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR CEZA!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya maçı öncesi taraftarlara verilen ceza için, "Sürpriz bir ceza var. İnanılmaz sayıda insan, bu atmosferden mahrum edildi. Yaklaşık 30 bin kişiyi futboldan mahrum etmek, insan haklarına aykırı. Hak eden ceza almalı ama herkes aynı kefeye koyulamaz. Bu Avrupa'da yok, ülkemize has bir ceza. Bugünkü yapılan yasaklamanın da karşısındayım. Onların yerini dolduran taraftarımız var" yorumunu yaptı.