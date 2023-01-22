Haberler Galatasaray Engel tanımadılar!

Engel tanımadılar!

Sarı kırmızılı taraftarlar, PFDK’dan gelen 40 blok kapatma cezasına rağmen Nef Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Engel tanımadılar!

Galatasaray Antalyaspor maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hatayspor maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle Nef Stadyumu'na 40 blok cezası çıkmıştı. Bu cezanın hemen ardından kulüp ve sosyal medya üzerinden girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçında cezalı 20 bin koltuk için 24 saat içinde devir işlemi gerçekleştirdi. Aslantepe'de dün akşam Galatasaray'ı yine 40 binin üzerinde coşkulu taraftar destekledi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Tribünler takımlarını "Lider geliyor lider" tezahüratlarıyla Aslantepe'de karşıladı.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR CEZA!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya maçı öncesi taraftarlara verilen ceza için, "Sürpriz bir ceza var. İnanılmaz sayıda insan, bu atmosferden mahrum edildi. Yaklaşık 30 bin kişiyi futboldan mahrum etmek, insan haklarına aykırı. Hak eden ceza almalı ama herkes aynı kefeye koyulamaz. Bu Avrupa'da yok, ülkemize has bir ceza. Bugünkü yapılan yasaklamanın da karşısındayım. Onların yerini dolduran taraftarımız var" yorumunu yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan çok tartışılacak transfer kararı! Milyonları elinin tersiyle itti...
Aşk kokusu var! Cengiz Ünder'den Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'e yakın markaj
F.Bahçe'de flaş Arda Güler kararı!
Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" 01:14
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" 01:14
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 01:13
Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! 01:12
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 01:11
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:57
Daha Eski
Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... 00:51
Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! 00:49
Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı 00:45
Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... 00:45
Toroğlu'dan Icardi'ye övgü dolu sözler! Toroğlu'dan Icardi'ye övgü dolu sözler! 00:45
Okan Buruk tarihe geçti! 1959'dan bu yana... Okan Buruk tarihe geçti! 1959'dan bu yana... 00:45