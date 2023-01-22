Başarı sadece benim değil

Başarılı çalıştırıcı, kendi deyimiyle '12 maç kazanılan dönemin başındaki teknik adam' olduğunu söyledi. Hiçbir karşılaşmanın tek başına kazanılmadığını vurgulayan Buruk, "Oyuncularımız harika iş çıkarıyorlar. Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı. Transferle ilgili ise, "Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz" dedi.