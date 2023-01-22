Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken hakem Ali Şansalan'ın performansını yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 07:49
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN'A TAM NOT

Galatasaray rekorunu kırdı. Arka arkaya 12. maçını da kazanmayı başardı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

G.Saray kötü oynasa kazanıyor, dün geceki gibi vasat veya vasatın biraz üstünde oynarsa kazanıyor, çok iyi oynarsa zaten rakip kim olursa olsun farklı kazanıyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

İlk yarıda G.Saray bir türlü oyunun kontrolünü eline alamadı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Rakibin zaman zaman çıkmasına izin verdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Özellikle hücum presi aksadığında otomatik olarak orta saha büyük açıklar veriyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Aslında ilk büyük pozisyonda da Antalyaspor'un direkten dönen topu var.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

İlk yarıda her ne kadar G.Saray oyunu domine edemese de yakaladığı iki önemli pozisyonda Antalyaspor'un yeni kalecisi Leite müthiş refleksler gösterdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

İkinci yarıya G.Saray golle başladı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Sağdan Kerem'in ortasına Icardi kafayla uzak köşeye golü atıverdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Şık ve klas bir gol gibi görünüyor ama belki de Icardi için sıradan...

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Bu golden hemen sonra ise Antalyaspor, Adriano ile beraberliği yakaladı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Adriano'nun bu kafa golü kesinlikle Icardi'nin attığından çok daha zordu.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Oyun kritiğe gelmişti ki Antalya'nın beraberlik golünden hemen sonra G.Saray öne geçti.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Bu golü G.Saray değil, auta giden topu kendi kalesine vuran Floranus attı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Hakem Ali Şansalan'ı çok beğendim.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Güray'ın ceza alanı dışında elle oynamasını fark edemedi ama verdiği diğer tüm kararlar doğru.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

G.Saray lehine penaltı verdi. VAR, penaltı öncesi Icardi'nin rakibine faulünü tespit edip uyardı ki yüzde 100 doğru bir uyarıydı, hakem de hem penaltıyı hem de sarı kartı iptal etti.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Antalyaspor maçı yorumu

Mükemmel bir uygulama.

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