Yazılanlar saçmalık!

Devre arasında kiralık olarak gönderimeceği söylenen oyuncusu Yusuf Demir hakkında menajeri açıklamalarda bulundu. Philippe Degen, iddialar için 'saçmalık' ifadesini kullanırken şöyle konuştu: "G.Saray bizim için birkaç aylık proje değil. Mertens, Mata gibi yıldızları kesmek kolay değil. Yusuf'un keyfi yerinde. 2026'ya kadar sözleşmesi var ve burada kalacak" diye konuştu.
Devrearasında kiralık olarak gönderimeceği söylenen oyuncusu Yusuf Demir hakkında menajeri açıklamalarda bulundu. Philippe Degen, iddialar için 'saçmalık' ifadesini kullanırken şöyle konuştu: "G.Saray bizim için birkaç aylık proje değil. Mertens, Mata gibi yıldızları kesmek kolay değil. Yusuf'un keyfi yerinde. 2026'ya kadar sözleşmesi var ve burada kalacak" diye konuştu.