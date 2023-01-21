TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sarı kırmızılı ekip ligin ilk yarısını lider kapattı.
Aslan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.
Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sarı kırmızılı ekip ligin ilk yarısını lider kapattı.
Aslan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.
Öte yandan camiada gözler bir yandan da transfere çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında yapılmak üzere yönetimden birkaç nokta atışı transfer talebinde bulundu.
Sarı kırmızılı yönetim ise transfer çalışmaları için kolları sıvadı.
Ancak Galatasaray'da sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.
Takımın yükselen performansında ciddi pay sahibi olan bazı futbolcuların Avrupa'dan önemli talipleri bulunuyor.
Cimbom'un genç kanat oyuncusu Yunus Akgün cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.
22 yaşındaki futbolcu, Kerem, Barış Alper ve Rashica'dan formayı almakta zorlansa da teklifler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Bologna 22 yaşındaki oyuncuyu istedi.
Galatasaray kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Bologna'nın önerisinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Görüşmelerin ise devam ettiği kaydedildi.
Yunus Akgün'ün 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.
Yunus Adana Demirspor'da yaptığı çıkışla dikkat çekmişti.
2020 yılında Adana Demirspor'a transfer olan Yunus, o dönemde 1 milyon Euro piyasa değerine sahipti.
Yunus bu sezon toplamda 15 maça çıktı.
Bu maçlarda gol atamazken 2 asist üretti.