Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında birkaç nokta atışı hamle yaparak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Aslan'ın genç yıldızına da İtalya'dan talip çıktı. İşte önerilecek rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:29
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Sarı kırmızılı ekip ligin ilk yarısını lider kapattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Aslan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Öte yandan camiada gözler bir yandan da transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında yapılmak üzere yönetimden birkaç nokta atışı transfer talebinde bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Sarı kırmızılı yönetim ise transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Ancak Galatasaray'da sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Takımın yükselen performansında ciddi pay sahibi olan bazı futbolcuların Avrupa'dan önemli talipleri bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Cimbom'un genç kanat oyuncusu Yunus Akgün cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

22 yaşındaki futbolcu, Kerem, Barış Alper ve Rashica'dan formayı almakta zorlansa da teklifler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Son olarak Bologna 22 yaşındaki oyuncuyu istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Galatasaray kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Bologna'nın önerisinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Görüşmelerin ise devam ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Yunus Akgün'ün 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

Yunus Adana Demirspor'da yaptığı çıkışla dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın genç yıldızına Serie A'dan kanca! İşte önerilecek rakam

2020 yılında Adana Demirspor'a transfer olan Yunus, o dönemde 1 milyon Euro piyasa değerine sahipti.

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