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Mertens huzurlu

Barcelona'nın takımdan ayrılan Memphis Depay'In yerine Dries Mertens'i istediği konuşuluyor. Katalan devinin, Belçikalı yıldız için kısa süre içinde Aslan'ın kapısını çalacağı yazılıyor. Ancak geçen sezon Juventus'u reddeden 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın önerisini de kabul etmeyeceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Mertens huzurlu
Barcelona'nın takımdan ayrılan Memphis Depay'In yerine Dries Mertens'i istediği konuşuluyor. Katalan devinin, Belçikalı yıldız için kısa süre içinde Aslan'ın kapısını çalacağı yazılıyor. Ancak geçen sezon Juventus'u reddeden 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın önerisini de kabul etmeyeceği belirtildi.
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