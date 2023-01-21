Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den maç sonu Galatasaray taraftarına övgü dolu sözler!

Mauro Icardi'den maç sonu Galatasaray taraftarına övgü dolu sözler!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelede gol atma başarısı gösteren Icardi'den maçın ardından dikkat çeken sözler geldi. İşte Icardi'nin açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 21:29
Mauro Icardi'den maç sonu Galatasaray taraftarına övgü dolu sözler!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek liderlik avantajını korudu. Karşılaşmada ilk golü kaydeden Icardi'den ise maç sonu dikkkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ICARDİ'NİN SÖZLERİ

Icardi maçın ardından, "İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım, kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık."

Maç maç bakacağız. Böyle en iyi şekilde çalışırsak, sezon sonunda istediğimiz sonuca kucak açacağız. Sadece kendi yaptıklarımdan değil, taraftarlardan gurur duyuyorum. Burada rakiplerimizi zor duruma düşürüyorlar." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem kime benziyormuş...
Hasan Ali Kaldırım'dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken 'Sarı - Lacivert' sürprizi...
Planlar suya düştü! F.Bahçe'de sürpriz gelişme
90+10'da kırmızı kararı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
G.Saray evinde Antalyaspor'u devirdi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Ocak)
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 21:47
Kerem Aktürkoğlu: Icardi'ye verdiğim sözü tuttum Kerem Aktürkoğlu: Icardi'ye verdiğim sözü tuttum 21:31
Icardi: Taraftarla gurur duyuyorum! Icardi: Taraftarla gurur duyuyorum! 21:29
G.Saray'a Abdülkerim'den kötü haber! G.Saray'a Abdülkerim'den kötü haber! 21:28
Pendik İzmir'de farklı kazandı! Pendik İzmir'de farklı kazandı! 21:13
90+10'da kırmızı kararı! İşte o pozisyon 90+10'da kırmızı kararı! İşte o pozisyon 21:10
Daha Eski
G.Saray seriyi sürdürdü! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... G.Saray seriyi sürdürdü! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 21:05
G.Saray evinde Antalyaspor'u devirdi! G.Saray evinde Antalyaspor'u devirdi! 21:03
Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürdü! Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürdü! 20:55
Genç Sultanlar finalde! Genç Sultanlar finalde! 20:49
O. Lyon Fransa Kupası'nda son 16'da O. Lyon Fransa Kupası'nda son 16'da 20:42
VAR sonrası penaltı iptali! İşte o pozisyon... VAR sonrası penaltı iptali! İşte o pozisyon... 20:41