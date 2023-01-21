Galatasaray'da Okan Buruk'tan Antalyaspor maçı öncesi flaş tepki! "İnsan haklarına aykırı"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde ise sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk mücadele öncesinde, "Galatasaray takımının her zaman amacı, sahaya kazanmak için çıkmaktır. Sezon başından beri böyle çıkıyoruz sahaya. Aynı motivasyonumuz sürüyor. Maç öncesi görüntü böyle, inşallah karşılığını alırız. Özgüvenimiz var. Psikolojik üstünlüğümüz var. Son zamanlarda performansı düşüşte olan bir rakibimiz var ama zor bir maç olacağını düşünüyorum.

Sürpriz bir ceza var. İnanılmaz sayıda insan, bu atmosferden mahrum edildi. Yaklaşık 30 bin kişiyi futboldan mahrum etmek, insan haklarına aykırı. Hak eden ceza almalı ama herkes aynı kefeye koyulamaz. Bu Avrupa'da yok, ülkemize has bir ceza." ifadelerine yer verdi.