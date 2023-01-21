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Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti! 1959'dan bu yana...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın başında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Galatasaray'a bu sezon gelen 49 yaşındaki hoca, 1959'dan bu yana Galatasaray'da üst üste 12 galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 22:00
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti! 1959'dan bu yana...

Antalyaspor'u sahasında 2-1'le geçen ve zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon gelen 49 yaşındaki teknik adam, 1959'dan bu yana Galatasaray'da üst üste 12 galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Okan Buruk'un söz konusu serisinde Galatasaray ligde 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 galibiyet aldı.

Öte yandan Süper Lig'de arka arkaya dokuz galibiyet alan Galatasaray, Giresunspor'u yenmesi halinde tarihinde ilk defa Süper Lig'de arka arkaya 10 galibiyet alacak.

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