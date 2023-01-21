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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş sözler! "Taraftar en büyük korkuları"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken ifadeler kullandı. Özbek, "Galatasaray'ın büyük taraftarı en büyük korkuları. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız." şeklinde ifaledelerle mesajlar verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:04
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş sözler! "Taraftar en büyük korkuları"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Futbol sahada oynanmalı. İlgili kulübe geçen hafta sahada gereken cevabı verdik. Kulüpler Birliği'nde sürekli görüşüyoruz diğer kulüplerle. Kulüpler Birliği'nde kullanılan üslup ve basına yapılan açıklamaların üslubu çok farklı. Biz herkes için adalet istiyoruz. Onlar kendileri için adalet isteyebilirler ama biz herkes için adalet istiyoruz.

Galatasaray'ın büyük taraftarı en büyük korkuları. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız.

Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Bana ve ona yapılan hitabet tarzını gördünüz. Biz bu seviyeye inmeyiz. Galatasaray'ın duruşu, böyle bir duruş değil.

Açıklamamızda, PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ancak bazı kulüpler bunu üzerine alındı. Sportif AŞ başkan vekilime seviyesiz söylemlerini kınıyorum. Biz futbolda adalet isteyen bir kulübüz. Futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz."

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