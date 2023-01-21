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Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Icardi'ye verdiğim sözü tuttum

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Icardi'nin golünde asisti yapan Kerem, takım arkadaşına verdiği sözü tuttuğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 21:31
Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu: Icardi'ye verdiğim sözü tuttum

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SÖZ VERMİŞTİM"
Milli yıldız, "Icardi bana gol attırıyordu, ben de söz vermiştim. Bugün ben ona gol attırdım ve sözümü tuttum.

Çok güzel bir sezon geçiriyoruz, güzel bir seri yakaladık. Bugün galibiyet rekoru kırıldı galiba. Bu galibiyetleri arttırmak ve hedefimiz olan şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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