Galatasaray Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de 20. haftada Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Lider Cimbom bu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel, Ömer, Güray, Soner, Ufuk, Larsson, Mehmedi, Nakajima, Adriano

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 54 kez karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

11 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.