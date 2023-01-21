Dembele pahalı geldi

Lyon'dan ayrılacak Moussa Dembele'ye teklif yağıyor. Tecrübeli forvet oyuncusuna Galatasaray dışında Premier Lig'den de talipler var. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro'luk bir maaş istemesi sarı-kırmızılıların geri çekilmesine neden oldu. Rakam düşmezse Aslan, Dembele'den vazgeçecek.
Lyon'dan ayrılacak Moussa Dembele'ye teklif yağıyor. Tecrübeli forvet oyuncusuna Galatasaray dışında Premier Lig'den de talipler var. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro'luk bir maaş istemesi sarı-kırmızılıların geri çekilmesine neden oldu. Rakam düşmezse Aslan, Dembele'den vazgeçecek.