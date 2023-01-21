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Bologna kancası

Cimbom'un genç kanat oyuncusu, Kerem, Barış Alper ve Rashica'dan formayı almakta zorlansa da teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bologna 22 yaşındaki oyuncuyu istedi. Galatasaray kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Bologna'nın önerisinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Bologna kancası
Cimbom'un genç kanat oyuncusu, Kerem, Barış Alper ve Rashica'dan formayı almakta zorlansa da teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bologna 22 yaşındaki oyuncuyu istedi. Galatasaray kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Bologna'nın önerisinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
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