Bologna kancası

Cimbom'un genç kanat oyuncusu, Kerem, Barış Alper ve Rashica'dan formayı almakta zorlansa da teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bologna 22 yaşındaki oyuncuyu istedi. Galatasaray kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Bologna'nın önerisinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
Cimbom'un genç kanat oyuncusu, Kerem, Barış Alper ve Rashica'dan formayı almakta zorlansa da teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bologna 22 yaşındaki oyuncuyu istedi. Galatasaray kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Bologna'nın önerisinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.