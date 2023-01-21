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Boey kalıyor

Udinese'nin teklifi yeterli bulunmadı. Sezonu bitirecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Boey kalıyor
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Sacha Boey'e teklif yağıyor. Aralarında en ciddisi Udinese'ye aitti. İtalyan temsilcisi önce 5 milyon euro önerdi, ardından rakamı 8'e çıkardı. Ancak sarı-kırmızılılar bu öneriyi de düşük buldu. Aslan 22 yaşındaki sağ bek için en az 15 milyon euro'luk bir öneri bekliyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler bu durumu Boey ile de görüştüler. Taraflar, transfer durumunu sezon sonuna kadar kapatmakta anlaştılar. Galatasaray istediği rakam gelmediği sürece önerilen teklifleri direkt reddedecek. Boey de Cimbom'da mutlu. Bu sezon harika performansına 2 asist ekledi.
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